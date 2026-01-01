Bodendüse | Kärcher

Die innovative Bodendüse verspricht noch bessere Reinigungsergebnisse. Die optimierte Dampfausnutzung und die vergrößerte Reinigungsfläche machen es möglich. Die Bodendüse ist für alle erhältlichen Bodentücher geeignet. Die Lamellen und Haltenoppen auf der Reinigungsfläche fixieren das Reinigungstuch auf maximaler Länge und Breite. So wird deutlich mehr Schmutz gelöst und aufgenommen - für eine noch effektivere und gründlichere Reinigung von Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- und PVC-Böden.

Innovativer Befestigungsmechanismus zur Tuchfixierung Leichtes Befestigen des Reinigungstuches an der Bodendüse. Innovative Lamellen an der Reinigungsfläche der Bodendüse Effizientere Dampfnutzung, kein Entweichen des Dampfes. Größere Reinigungsfläche für eine noch effektivere Reinigung und ein gründlicheres Reinigungsergebnis. Reinigungstuch wird auf maximaler Fläche an der Düse fixiert. So wird mehr Schmutz gelöst und aufgenommen.