Bodendüse | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.885-142.0Optimierte Dampfausnutzung und größere Reinigungsfläche – die innovative Bodendüse verspricht noch bessere Reinigungsergebnisse. Geeignet für alle erhältlichen Bodentücher.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
315 x 60 x 200
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete