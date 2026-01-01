Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Bodendüse | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with angled bristles and attachment socket, viewed from the side.

    Bodendüse

    Artikelnummer: 2.885-142.0

    Optimierte Dampfausnutzung und größere Reinigungsfläche – die innovative Bodendüse verspricht noch bessere Reinigungsergebnisse. Geeignet für alle erhältlichen Bodentücher.