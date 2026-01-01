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    Bodendüsenset EasyFix für SC 1 | Kärcher

    Kärcher floor nozzle, two extension tubes, and a microfibre cloth with yellow stripes on a white background.

    Bodendüsenset EasyFix für SC 1

    Artikelnummer: 2.863-338.0

    Sauberkeit ohne Schmutzkontakt: Mit dem Bodenreinigungsset EasyFix für den SC 1 kann der Handdampfreiniger blitzschnell zur Mopp-Variante umfunktioniert werden.