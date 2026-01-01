Bodendüsenset EasyFix | Kärcher

Die Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix kommt mit passendem Universal-Bodentuch und sorgt für exzellente Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden – selbst in Ecken und Kanten. Mit dem cleveren Klettsystem lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren: Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.

Hochwertige Feinstfaser Spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Innovative Lamellentechnologie Gleichmäßige Dampfverteilung dank der Lamellen über die Reinigungsfläche und auf dem Bodentuch. Flexibles Düsengelenk Ergonomische und effektive Reinigung bei jeder Körpergröße. Ideale Unterfahrbarkeit von Möbelstücken. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.