Bodendüsenset EasyFix | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-337.0Mit komfortablem Klettsystem und passendem Universal-Bodentuch: Das Bodendüsenset EasyFix für Dampfreiniger ermöglicht einen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
345 x 115 x 100
Gewicht (kg)
0.3
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete