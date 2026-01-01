Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Bodendüsenset EasyFix | Kärcher

    Kärcher floor cleaning head with black handle and white mop pad featuring yellow stripes.

    Bodendüsenset EasyFix

    Artikelnummer: 2.863-337.0

    Mit komfortablem Klettsystem und passendem Universal-Bodentuch: Das Bodendüsenset EasyFix für Dampfreiniger ermöglicht einen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.