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    Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530 | Kärcher

    Kärcher Waxed Wood Floor Care bottle with label showing a person using a floor cleaner indoors.

    Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530

    Artikelnummer: 6.295-778.0

    Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.