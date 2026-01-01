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    Bodenpflege Stein matt/ Linoleum/ PVC RM 532 | Kärcher

    Kärcher Stone Floor Care bottle with a label showing a person cleaning a stone floor using a Kärcher floor cleaner.

    Bodenpflege Stein matt/ Linoleum/ PVC RM 532

    Artikelnummer: 6.295-776.0

    Optimale Pflege und Schutz für matte Kunst- und Natursteinböden, Linoleum und PVC. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.