Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-942.0Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 655 x 210
Gewicht (kg)
0.5
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete