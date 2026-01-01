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    Bodenreinigung und -pflege Holz versiegelt RM 534 | Kärcher

    Kärcher Sealed Wood Floor Cleaner bottle with label showing a woman cleaning a wooden floor in a kitchen setting.

    Bodenreinigung und -pflege Holz versiegelt RM 534

    Artikelnummer: 6.295-941.0

    Zur gründlichen, materialschonenden Reinigung, Auffrischung und Pflege von versiegelten Holzböden. Mit wirkungsvollem Nässeschutz gegen ein Aufquellen des Bodens. Mit frischem Zitronenduft.