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    Bodenreinigung Universal RM 536 | Kärcher

    Kärcher multi-purpose floor cleaner bottle with yellow label, featuring a person cleaning indoors with a mop.

    Bodenreinigung Universal RM 536

    Artikelnummer: 6.295-944.0

    Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.