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    Bodenreinigungsset SC1 Multi | Kärcher

    Kärcher floor nozzle set with black nozzle, two extension tubes, and a white cleaning pad with yellow stripes.

    Bodenreinigungsset SC1 Multi

    Artikelnummer: 2.863-372.0

    Sauberkeit ohne Schmutzkontakt: Mit dem Bodenreinigungsset EasyFix Large für den SC 1 Multi kann der Handdampfreiniger blitzschnell zur Moppvariante umfunktioniert werden.