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    Bohrstaubfänger | Kärcher

    Kärcher vacuum nozzle attachment with a yellow button, angled design, and black finish.

    Bohrstaubfänger

    Artikelnummer: 2.863-234.0

    Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.