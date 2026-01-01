Borstenband Unkrautentferner | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-243.0Ersatzborstenband aus Nylon für müheloses Entfernen von Unkraut, passend für die ergonomisch geformten Unkrautentferner WRE 18-55 und WRE 4 Battery von Kärcher.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
315 x 75 x 18
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete