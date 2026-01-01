Fasspumpe BP 1 Barrel | Kärcher

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Fasspumpe
Artikelnummer: 1.645-460.0
Nennleistungsaufnahme (W)
400
Fördermenge max. (l/h)
3800
Förderhöhe (m)
11
Druck (bar)
max. 1.1
Eintauchtiefe (m)
7
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlusskabel (m)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
135 x 170 x 520
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete