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    Fasspumpe BP 1 Barrel | Kärcher

    Kärcher submersible pump with a yellow and black design, featuring a handle and hose attachment.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Focus Green Silber 2008

    Fasspumpe

    BP 1 Barrel

    Artikelnummer: 1.645-460.0

    • Max. Fördermenge < 3800 l/h, Förderhöhe 11 m, Druck bis max. 1,1 bar
    • Integrierter Ein-/Ausschalter, Fassrandbefestigung, inklusive Vorfilter
    • Längenverstellbarer Schlauch