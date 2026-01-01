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    Zisternenpumpe BP 2 Cistern | Kärcher

    Kärcher submersible pump with yellow float switch, surrounded by various black hose connectors.

    Zisternenpumpe

    BP 2 Cistern

    Artikelnummer: 1.645-420.0

    • Max. Fördermenge < 5700 l/h, Förderhöhe 32 m, Druck bis max. 3,2 bar
    • Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl, Schwimmhalter
    • Schlauchanschlussstück in 1'', 3/4'' mit Schlauchschelle