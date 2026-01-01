Zisternenpumpe BP 2 Cistern | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Zisternenpumpe
Artikelnummer: 1.645-420.0
Nennleistungsaufnahme (W)
800
Fördermenge max. (l/h)
5700
Förderhöhe (m)
32
Druck (bar)
max. 3.2
Eintauchtiefe (m)
7
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlussgewinde
G1
Anschlusskabel (m)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
9.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 130 x 475
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete