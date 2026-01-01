Zisternenpumpe BP 2 Cistern | Kärcher

Die Tauchdruckpumpe BP 2 Cistern eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen zum Zweck der Gartenbewässerung. Durch den gezielten Einsatz von Regen-, Brunnen- oder Grundwasser lässt sich so jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Das Pumpengehäuse, der Gewindestutzen und der Tragegriff aus Edelstahl präsentieren sich äußerst robust. Zum Ablassen - zum Beispiel in einen Brunnenschacht - kann ein Seil an der Pumpe angebracht werden. Die Tauchdruckpumpe bietet einen integrierten Vorfilter sowie einen Schwimmerschalter, der die Pumpe je nach Wasserstand an- und abschaltet und sie so vor Trockenlauf bewahrt. Die Schalthöhe ist flexibel einstellbar. Im Lieferumfang ist ein Schlauchanschluss-Set enthalten, mit dem 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden können. Inkl. integriertem Rückschlagventil.

Pumpengehäuse, Gewindestutzen und Tragegriff aus Edelstahl Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit sowie sicherer Transport und einfaches Handling. Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe. Integrierter Vorfilter Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit. Schwimmerschalter mit Kabelfixierung Trockenlaufsicherung mit einfacher Schalthöheneinstellung.