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    Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel | Kärcher

    Kärcher yellow submersible pump with attached hose and battery compartment, isolated on a white background.

    Fasspumpe

    BP 2.000-18 Barrel

    Artikelnummer: 1.645-475.0