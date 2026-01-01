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    Gartenpumpe BP 5.000 Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with black inlet and outlet, featuring a handle and visible branding on the side.

    Gartenpumpe

    BP 5.000 Garden

    Artikelnummer: 1.645-710.0

    • Max. Fördermenge < 5000 l/h, Förderhöhe 40 m, Druck bis max. 4 bar
    • Komfortabler Fußschalter, ergonomischer Tragegriff, optimierter Anschlussstutzen