Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Tiefbrunnenpumpe BP 6 Deep Well | Kärcher

    Kärcher submersible pump with control box, cable, and connectors on a white background.

    Tiefbrunnenpumpe

    BP 6 Deep Well

    Artikelnummer: 1.645-422.0

    • Max. Fördermenge < 5000 l/h, Förderhöhe 55 m, Druck bis max. 5,5 bar
    • Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl, Kabellänge 30 m
    • Schlauchanschlussstück, Befestigungsseil 30 m