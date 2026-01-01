Bürstenleistenset | Kärcher

Sind die langlebigen Borsten der XXL-Fugenbürste doch einmal verschlissen, sollten diese ausgetauscht werden, um weiterhin perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Dazu kann die komplette Bürstenleiste einfach herausgezogen und durch eine neue ersetzt werden. Diese Möglichkeit schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern kommt auch der Umwelt zugute.