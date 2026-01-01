Bürstenleistenset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-368.0Hochwertiges Bürstenleistenset für den Fall, dass die Borsten an der XXL-Fugenbürste verschlissen sind. Einfaches Entfernen der verbrauchten und Einsetzen einer neuen Bürstenleiste.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
156 x 18 x 25
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete