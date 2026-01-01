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    Bürstenleistenset | Kärcher

    Two yellow Kärcher brush attachments with white bristles, positioned diagonally on a white background.

    Bürstenleistenset

    Artikelnummer: 2.863-368.0

    Hochwertiges Bürstenleistenset für den Fall, dass die Borsten an der XXL-Fugenbürste verschlissen sind. Einfaches Entfernen der verbrauchten und Einsetzen einer neuen Bürstenleiste.