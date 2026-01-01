Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus | Kärcher

Ein starker (Alltags-)Begleiter: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. Das 2-stufige und auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem noch für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 verschiedene Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit sowie einer komfortablen Ladestation inklusive Zubehöraufbewahrung.

Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-Motor Hohe Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten dank BLDC-Motor. Wahl zwischen 2 Modi Minimalmodus für lange Laufzeit (max. 20 min), Maximalmodus für hohe Saugkraft. Ladestation mit Zubehöraufbewahrung Komfortables Laden und Aufbewahren einfach auf der Ladestation. Leicht und kompakt Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben. Sofort einsatzbereit Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung. Zweistufiges Filtersystem Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998). Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar. Praktische Zubehöre Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.