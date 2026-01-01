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    Akku-Handstaubsauger CVH Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher handheld vacuum cleaner with accessories: filter, brush attachment, charging cable, plug, and storage bag.

    Akku-Handstaubsauger

    CVH Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.198-355.0