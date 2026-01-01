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    Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 für SV | Kärcher

    Yellow Kärcher steam iron with a black handle and cord, featuring a dial on top and a grey soleplate.

    Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 für SV

    Artikelnummer: 4.862-005.0

    Hochwertiges Dampfdruck-Bügeleisen in attraktivem gelb-schwarzem Design. Mit komfortabler Leichtlauf-Edelstahlsohle. Geeignet für den Anschluss an Kärcher Dampfsauger.