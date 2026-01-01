Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 für SV | Kärcher

Hochwertiges Dampfdruck-Bügeleisen in attraktivem gelb-schwarzen Design. Das Bügeleisen verfügt über eine komfortable Leichtlauf-Edelstahlsohle und lässt sich perfekt mit Kärcher Dampfsaugern kombinieren. Der gleichbleibend hohe Dampfdruck erleichtert das Bügeln erheblich – und bringt bis zu 50 Prozent Zeitersparnis. Dank überragender Technik und einwandfreier Leichtlauf-Edelstahlsohle lassen sich selbst schwere Stoffe zügig und kinderleicht bügeln. Das Kärcher Dampfdruck-Bügeleisen verfügt über eine Dauerdampf- sowie eine Intervalldampf-Funktion.

Dampfaustrittslöcher über die gesamte Bügelfläche verteilt Gleichmäßiger Dampfaustritt über die gesamte Fläche. Dauerdampf einstellbar Kontinuierlicher Dampfaustritt für leichtes und schnelles Bügeln großer Textilien wie z.B. Tischdecken, Bettwäsche etc. Edelstahl-Bügelsohle Leichtes Gleiten des Bügeleisens. Gleichmäßiger Dampfaustrag 50 % schnelleres Glätten der Wäsche. Intervalldampfen Für gezielte Dampfabgabe. Temperaturregelung Bügeln unterschiedlicher Materialien möglich.