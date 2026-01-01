Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 für SV | Kärcher

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Artikelnummer: 4.862-005.0Hochwertiges Dampfdruck-Bügeleisen in attraktivem gelb-schwarzem Design. Mit komfortabler Leichtlauf-Edelstahlsohle. Geeignet für den Anschluss an Kärcher Dampfsauger.
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
1.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
259 x 121 x 125
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete