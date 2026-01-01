Dampfglätter | Kärcher

Ade Knitterfalten! Mit dem Dampfglätter wird Kleidung im Handumdrehen wieder glatt. Auch das Auffrischen von Kleidung, Vorhängen und vielen anderen Textilien geht damit einfach und schnell, und unangenehme Gerüche verschwinden. Der Dampfglätteraufsatz macht dafür aus jedem Kärcher Dampfreiniger mit Zubehöraufnahme einen Steamer, der mit besonders trockenem und heißem Dampf das Gewebe durchdringt und die Fasern bis in die Tiefe auffrischt. Das beim Dampfen mit dem Aufsatz entstehende Kondenswasser wird in einem separaten Tank gesammelt, der ganz einfach am Waschbecken oder auch in den Tank des Dampfreinigers entleert werden kann.

Einfaches und schnelles Glätten von Falten Besonders trockener, heißer Dampf sorgt ganz einfach und sehr zuverlässig für schnelle, knitterfreie Ergebnisse. Um auch dickere Stoffe oder hartnäckigere Falten effektiv zu glätten, können mit der Metallplatte noch mehr Hitze und zusätzlicher Druck aufgebracht werden. Auffrischen zwischen den Waschgängen Dampf wirkt geruchsneutralisierend, weshalb sich der Dampfglätter perfekt zum Auffrischen zwischen den Waschgängen eignet. Ideal zum Auffrischen eines Kleidungsstücks oder von Heimtextilien, nachdem diese längere Zeit im Schrank aufbewahrt wurden. Kein Bügelbrett erforderlich Kleidungsstücke können einfach an einem Kleiderbügel aufgehängt und abgedampft werden. Sicher und einfach anwendbar für alle Arten von Textilien Der Dampfglätter kann für alle bügelbaren Kleidungsstücke und üblichen Heimtextilien verwendet werden. Über den Abstand des Aufsatzes kann gesteuert werden, wie intensiv Dampf und Hitze für das jeweilige Textil sein sollen. Auch empfindliche Materialien können damit abgedampft werden. Gleichmäßiger Dampfaustritt über die gesamte Fläche Die Dampfaustrittslöcher sind über die gesamte Breite der Metallplatte verteilt und sorgen für einen gleichmäßigen Dampfaustritt und perfekte Ergebnisse. Geringes Gewicht Der Dampfglätter ist mit nur 220 g sehr leicht, was ein müheloses Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Großes Wassertankvolumen für unterbrechungsfreies Arbeiten Je nach verwendetem Kärcher Dampfreiniger stehen bis zu 1,5 l Wasser zur Verfügung. Der im Dampfglätteraufsatz integrierte Auffangbehälter sammelt ca. 100 ml Kondenswasser. Das ist ausreichend für ca. 5 bis 6 Kleidungsstücke. Der Behälter kann jederzeit geleert werden.