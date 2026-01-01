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    Dampfglätter | Kärcher

    Kärcher steam cleaner nozzle, black with yellow accent, featuring a vented front and ergonomic design.

    Dampfglätter

    Artikelnummer: 2.863-332.0

    Der Dampfglätter ist ein Steamer-Aufsatz, passend für alle Kärcher Dampfreiniger. Glättet Falten in Kleidungsstücken wirksam mit Dampf. Auch sehr gut zum Auffrischen von Textilien geeignet.