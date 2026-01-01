Dampfturbobürste | Kärcher

Im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung geht die Arbeit mit der Dampfturbobürste deutlich kräfteschonender und doppelt so schnell vonstatten. Sie eignet sich perfekt für alle Reinigungsarbeiten, bei denen normalerweise nur mühsames Schrubben hilft. Das Vibrieren der Bürste unterstützt die Reinigungswirkung des Dampfes und erleichtert so die Schmutzentfernung um ein Vielfaches. Selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ecken und Kanten ist die Reinigung mit der Dampfturbobürste von Kärcher doppelt so schnell erledigt wie mit konventionellen Reinigungsmethoden.

Oszillierende Bürste Erhöht die Reinigungskraft des Dampfes - 50 % schnellere Reinigung Kraftschonendes und müheloses Reinigen selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ecken o.ä.