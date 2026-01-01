Detailbürste | Kärcher

Die Detailbürste kombiniert den Effekt aus einem flach aufgefächerten Wasserstrahl und der mechanischen Reinigungswirkung der Borsten für eine gründliche Reinigung von schwer erreichbaren und verwinkelten Stellen, zum Beispiel am Fahrrad. Der Schmutz wird gelöst und direkt weggeschwemmt. Da Wasser nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Abzug am Gerät betätigt wird, kann der Wasserverbrauch sehr effizient und individuell gesteuert werden. Auf diese Weise wird zugleich der Akku geschont. Die Montage der Bürste erfolgt direkt an der Pistole. Der Bürstenkopf kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Detailbürste ist mit allen Mobile Outdoor Cleanern OC 3 kompatibel.

Filigrane, aber effektive Detailbürste Gründliche Entfernung von Schmutzablagerungen auch an schwer zugänglichen Stellen. Abnehmbarer Bürstenkopf Einfaches Nachrüsten für eine jederzeit hygienische Reinigung. An der Pistole montierbar Einhandbedienung für mehr Flexibilität.