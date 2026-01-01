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    Detailbürste | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with black bristles and ergonomic handle, isolated on a white background.

    Detailbürste

    Artikelnummer: 2.644-420.0

    Die kleine und kraftvolle Detailbürste für die mobile Reinigung entfernt Schmutz gezielt an schwer erreichbaren Stellen. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.