Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 | Kärcher

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Staubsauger mit Wasserfilter
Artikelnummer: 1.195-250.0
Aufnahmeleistung (W)
650
Wasserfilter (l)
2
Aktionsradius (m)
10.2
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
7.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
532 x 289 x 344
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete