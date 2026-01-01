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    Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including nozzle, filter, and cleaning solution, set against a white background.

    Staubsauger mit Wasserfilter

    DS 6

    Artikelnummer: 1.195-250.0

    • Zubehöraufbewahrung am Gerät
    • Für Allergiker geeignet