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    Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 Premium | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessories including a filter, cleaning solution, and additional nozzles.

    Staubsauger mit Wasserfilter

    DS 6 Premium

    Artikelnummer: 1.195-240.0