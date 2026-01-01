Elektrischer Eiskratzer EDI 4 | Kärcher

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Elektrischer Eiskratzer
Artikelnummer: 1.598-900.0
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit (min)
15
Akkuladezeit (h)
3
Scheibendurchmesser (mm)
100
Scheibendrehzahl (U/min)
500
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
133 x 124 x 110
Lieferumfang
Produktinformationen
Anwendungsgebiete