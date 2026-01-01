Elektrischer Eiskratzer EDI 4 | Kärcher

Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen. Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein. Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers sowie die Schutzkappe ermöglichen eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.

Rotierende Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen Die schlagfeste Abtragsscheibe entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen. Aufsatzwechsel möglich Die Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Einfaches Handling Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren. LED-Leuchtanzeige am Gerät Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss. Inklusive Schutzkappe Für sichere Handhabung und Verstauung.