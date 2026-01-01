Einwegtuchset EasyFix Mini | Kärcher

Wenn es schnell gehen muss, sorgt das Einwegtuchset EasyFix Mini mit 15 innovativen Einwegtüchern aus hochwertigem und saugstarkem Material dafür, dass immer ein frisches Tuch für die Bodendüse EasyFix Mini griffbereit ist. Das Einwegtuch ermöglicht dank optimaler Schmutzlösung und hoher Schmutzaufnahme gründliche und hygienische Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen – auch in Ecken und Kanten. Per Klettsystem kann es schnell und unkompliziert an der Bodendüse EasyFix Mini für den Dampfreiniger fixiert werden. Dazu einfach die Bodendüse EasyFix Mini auf die Tuchseite mit den gelben Klettstreifen drücken und fertig. Nach der Reinigung wird das Tuch dann ganz einfach über den Hausmüll entsorgt. Das Einwegtuch erspart somit das mühsame und zeitaufwendige Waschen der schmutzigen Tücher.

Immer ein sauberes Tuch zur Hand Für ein glänzendes Reinigungsergebnis. Einfach und hygienisch ganz ohne Waschen Das Einwegtuch erspart das mühsame und zeitaufwendige Waschen der schmutzigen Tücher. Komfortables Klettsystem Einfache und schnelle Tuchfixierung dank der gelben Klettstreifen. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Einwegtuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Hochwertiges und extra saugfähiges Material Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Besonders geeignet für kleine Räume und schwer zugängliche Stellen Für perfekte Reinigungsergebnisse und eine größere gereinigte Fläche.