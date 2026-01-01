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    Einwegtuchset EasyFix Mini | Kärcher

    Stack of white and yellow Kärcher microfibre cloths arranged neatly.

    Einwegtuchset EasyFix Mini

    Artikelnummer: 2.863-300.0

    15 Einwegtücher für die Bodendüse EasyFix Mini zur schnellen und hygienischen Reinigung von Hartflächen. Die gelben Klettstreifen ermöglichen eine einfache Tuchfixierung.