Einwegtuchset EasyFix | Kärcher

Das Einwegtuchset EasyFix für die Bodendüse EasyFix enthält 15 innovative Einwegtücher aus hochwertigem und saugstarkem Material. Wenn’s schnell gehen soll, ist damit immer ein frisches Tuch zur Hand – für noch einfacheres und hygienischeres Reinigen auf allen Hartflächen. Selbst Ecken und Kanten werden mühelos sauber. Dank des Klettsystems lässt sich das Einwegtuch schnell und unkompliziert an der Bodendüse EasyFix für den Dampfreiniger fixieren: einfach die Bodendüse EasyFix auf die Tuchseite mit den gelben Klettstreifen drücken und fertig. Nach der Reinigung wird das Tuch dann ganz einfach über den Hausmüll entsorgt – so bleibt das mühsame und zeitaufwendige Waschen der schmutzigen Tücher erspart.

Immer ein sauberes Tuch zur Hand Für ein glänzendes Reinigungsergebnis. Einfach und hygienisch ganz ohne Waschen Das Einwegtuch erspart das mühsame und zeitaufwendige Waschen der schmutzigen Tücher. Komfortables Klettsystem Einfache und schnelle Tuchfixierung dank der gelben Klettstreifen. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Einwegtuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Hochwertiges und extra saugfähiges Material Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.