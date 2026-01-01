Einwegtuchset EasyFix | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-299.015 Einwegtücher für die Bodendüse EasyFix zur schnellen und hygienischen Reinigung von Hartflächen. Die gelben Klettstreifen ermöglichen eine einfache Tuchfixierung.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 118 x 3
Anwendungsgebiete