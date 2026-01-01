Entkalkerpulver RM 511 (6x17g) | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-193.0Entkalkt Dampfreiniger und andere Heißwassergeräte wie zum Beispiel Wasserkocher oder Kaffeemaschinen wirkungsvoll – für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch.
Gebindegröße (g)
17
Verpackungseinheit (Stück)
15
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
205 x 125 x 20
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete