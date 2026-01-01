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    Entkalkerpulver RM 511 (6x17g) | Kärcher

    Yellow Kärcher descaling powder packaging with product image and text detailing steam cleaner accessories.

    Entkalkerpulver RM 511 (6x17g)

    Artikelnummer: 6.296-193.0

    Entkalkt Dampfreiniger und andere Heißwassergeräte wie zum Beispiel Wasserkocher oder Kaffeemaschinen wirkungsvoll – für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch.