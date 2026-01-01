Entkalkungskartusche klein | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-104.0Die Entkalkungskartusche für den Dampfreiniger SC 1 Upright. Einfach in den Frischwassertank einsetzen – und fertig. Entkalkt wirkungsvoll und schnell.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
74 x 54 x 36
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete