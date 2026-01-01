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    Entkalkungskartusche klein | Kärcher

    Two Kärcher filter cartridges with yellow labels indicating change date and warning instructions.

    Entkalkungskartusche klein

    Artikelnummer: 2.863-104.0

    Die Entkalkungskartusche für den Dampfreiniger SC 1 Upright. Einfach in den Frischwassertank einsetzen – und fertig. Entkalkt wirkungsvoll und schnell.