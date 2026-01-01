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    Erdspieß | Kärcher

    Metal ground screw with a spiral design and a black circular top, set against a plain white background.

    Erdspieß

    Artikelnummer: 2.645-382.0

    • Wasserwaage für eine einfache und gerade Installation
    • 360°-Schwenkbarkeit der Schlauchbox auf dem Erdspieß für maximale Bewegungsfreiheit
    • Zuverlässiger Halt im Erdboden