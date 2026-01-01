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    Ersatz-O-Ring Set | Kärcher

    Assorted black and red O-rings arranged in rows on a white background.

    Ersatz-O-Ring Set

    Artikelnummer: 2.884-312.0

    Ersatz-O-Ring-Set zum Austausch der O-Ringe an diversem Dampfreiniger-Zubehör.