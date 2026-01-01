Ersatz-O-Ring Set | Kärcher

Ersatz-O-Ring-Set zum Austausch der O-Ringe an diversem Dampfreiniger-Zubehör. Sicherheitsverschluss, Punktstrahldüse, Verlängerung, Dampfschlauch und Bügeleisen-Anschluss inklusive. Das nützliche Ersatzteil-Set für pausenloses Reinigungsvergnügen.

O-Ringe aus Gummi Zum Austauschen bei Abnutzung oder Verlust von Dichtringen diverser Dampfreiniger-Zubehöre Zur Abdichtung zwischen den Düsen