Ersatz-O-Ring Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.884-312.0Ersatz-O-Ring-Set zum Austausch der O-Ringe an diversem Dampfreiniger-Zubehör.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 125 x 30
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0