Ersatzdüsen für T-Racer | Kärcher

Hochwertige, graue Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K2-K5 (T 250, T 300, T 400).

Ersatzdüse Schneller und einfacher Austausch alter Düsen. Lange Haltbarkeit und hochwertige Qualität. Hochdruck - Flachstrahl Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen. Gute Flächenleistung - ideal für die Reinigung größerer Flächen. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.