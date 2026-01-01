Ersatzdüsen für T-Racer | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-727.0Hochwertige, graue Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K2-K5.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 125 x 30
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz