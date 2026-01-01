Ersatzdüsen-Zubehör | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-338.0Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
17 x 17 x 18
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0