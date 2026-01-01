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    Ersatzdüsen-Zubehör | Kärcher

    Four pairs of coloured nozzles, yellow, green, grey, and black, with matching caps, and two metal U-shaped clips.

    Ersatzdüsen-Zubehör

    Artikelnummer: 2.643-338.0

    Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.