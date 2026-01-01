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    Ersatzdüsen-Zubehör T 350 | Kärcher

    Six nozzle heads in beige, green, and pink, with two U-shaped metal pins on a white background.

    Ersatzdüsen-Zubehör T 350

    Artikelnummer: 2.643-335.0

    Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.