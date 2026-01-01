Ersatzdüsen-Zubehör T 350 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-335.0Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
17 x 17 x 18
Produktinformationen
Handbuch