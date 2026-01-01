Ersatzmesserset | Kärcher

Das Ersatzmesserset enthält 6 Schneidmesser für einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt mit dem Mähroboter. Durch Drehen der Messer um 180 Grad an der Befestigungsschraube lässt sich die Laufzeit verlängern. Die Ersatzklingen sind zudem 2-seitig geschliffen und gehärtet, was für eine längere Standzeit sorgt. Der Messerwechsel ist ganz einfach und mit nur wenigen Handgriffen durch den beigelegten Gabelschlüssel sowie Ersatzschrauben möglich.