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    Ersatzmesserset | Kärcher

    Six silver metal blades with holes and markings, arranged in two rows on a white background.

    Ersatzmesserset

    Artikelnummer: 2.445-026.0

    Die Ersatzschneidmesser für den Mähroboter ermöglichen einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Für eine längere Standzeit sind die Klingen beidseitig durchgehend geschliffen und gehärtet.