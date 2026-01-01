Ersatzmesserset | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.445-026.0Die Ersatzschneidmesser für den Mähroboter ermöglichen einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Für eine längere Standzeit sind die Klingen beidseitig durchgehend geschliffen und gehärtet.
Menge (Stück)
6
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 20 x 1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete