Elektrischer Wischmopp EWM 2 | Kärcher

Spritzer und Flecken bis an den Rand entfernen – und das ganz ohne Eimer und ohne müheloses Schrubben. Geht nicht? Geht doch! Der elektrische Wischmopp EWM 2 mit 2 Tanks macht es möglich – und herkömmliche Wischmopps damit überflüssig. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, während der aufgenommene Schmutz im Schmutzwassertank landet. Die Hygienic!Spin Technologie beseitigt so bis zu 99 % aller Bakterien²⁾ und die Böden sind danach um 20 Prozent sauberer als mit herkömmlichen Wischmopps.¹⁾ Aufgrund seiner schlanken Bauform und des wendigen Drehgelenks kommt der EWM 2 auch perfekt unter Möbelstücke und lässt sich zudem platzsparend verstauen. Die Bodentrocknungszeit beträgt nur circa 2 Minuten, wodurch er sich völlig sorgenfrei auf allen Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat, PVC und Vinyl) anwenden lässt. Der starke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von circa 20 Minuten. Damit reinigt der Wischer bis zu 60 m² Bodenfläche.

Entfernt Spritzer und Flecken Ersetzt den herkömmlichen Wischmopp und Wassereimer. Reinigt bis unmittelbar an den Rand. Wischen ist 20 %¹⁾ sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler 2-Tank-System mit Hygienic!Spin: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Für eine Bakterienbeseitigung von bis zu 99 %²⁾. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Pure!Roll Walzen in der Waschmaschine bei 60 °C waschbar. Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum. Leichter Transport und komfortable Anwendung dank geringem Produktgewicht. Platzsparende Aufbewahrung. Für alle Hartböden geeignet (z. B. versiegeltes, geöltes, gewachstes Parkett, Laminat, Fliesen, PVC, Vinyl) Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar. Breites Sortiment an Reinigungs- und Pflegemitteln für alle Arten von Böden. Ca. 20 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus Höchste Bewegungsfreiheit beim Reinigen dank Unabhängigkeit von der Steckdose – kein Steckdosenwechsel mehr erforderlich. 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige. Parkstation mit Walzenaufbewahrung Praktische Aufbewahrung und Verstauung des Geräts und der Walzen.