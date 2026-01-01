Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Elektrischer Wischmopp EWM 2 | Kärcher

    Sale
    Kärcher floor cleaner with a sleek design, accompanied by a cleaning solution bottle and a black docking station.

    Elektrischer Wischmopp

    EWM 2

    Artikelnummer: 1.056-310.0

    • 2-Tank-System, akkubetrieben, max. 20 min Laufzeit
    • Beidseitige Kantenreinigung
    • Waschbare Pure!Roll-Walzen
    ¹⁾
    Der EWM 2 erreicht ein um bis zu 20 Prozent besseres Reinigungsergebnis gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzeug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz und Kantenreinigung.
    ²⁾
    Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06).