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    Fadenspule 1,6 mm | Kärcher

    Black and grey spool with blue line, marked "REWIND LINE," designed for a trimmer.

    Fadenspule 1,6 mm

    Artikelnummer: 2.444-014.0

    Die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery.