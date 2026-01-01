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    Fadenspule 2,0 mm | Kärcher

    Grey spool with green line, labelled "REWIND LINE," featuring a central hole and side brackets for attachment.

    Fadenspule 2,0 mm

    Artikelnummer: 2.444-015.0

    Die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 3-18 Dual sowie LTR 36-33 Battery.