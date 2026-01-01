Fadenspule 2,0 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-015.0Die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 3-18 Dual sowie LTR 36-33 Battery.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
75 x 75 x 34
Fadenstärke (mm)
2
Fadenlänge pro Spule (m)
3.4
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete