Fadenspulen 1,6 mm im Dreierpack | Kärcher

Ob entlang von Hauswänden oder rund um Sträucher: Schwer erreichbare Ecken, die der Rasenmäher nicht erreicht, gibt es in jedem Garten. Für Arbeiten in solch verwinkelten Ecken braucht es ein kleines, flexibles und vor allem leistungsstarkes Gerät – einen Rasentrimmer von Kärcher. Dieser enthält einen gedrehten Schneidfaden, der per automatischem Fadennachschub auf der Fadenspule konstant nachgestellt wird. So ist bei jedem Schnitt die perfekte Länge des Schneidfadens gegeben, und saubere Schnittergebnisse sind garantiert. Ist der Faden verbraucht, wird ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen eine neue Spule eingesetzt. Und weiter geht’s, den letzten Grashälmchen auf der Spur. Die Fadenspule 1,6 mm im Dreierpack ist für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery geeignet.

Gedrehter Faden Präzise, geräuscharm und zuverlässig – das alles garantiert der gedrehte Faden. Automatischer Fadennachschub Der Schneidfaden wird automatisch nachgestellt und hat damit stets die perfekte Länge. Werkzeugloser Wechsel der Fadenspule Ein paar einfache Handgriffe ermöglichen den werkzeuglosen Wechsel der Fadenspule. Flexibler Einsatz Schwer zugängliche Stellen im Garten erreicht der robuste Schneidfaden mühelos. Praktischer Dreierpack Mit den enthaltenen 3 Fadenspulen ist ein langer Arbeitseinsatz gesichert.