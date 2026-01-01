Fadenspulen 1,6 mm im Dreierpack | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-016.0Die Fadenspule 1,6 mm im Dreierpack mit gedrehtem Schneidfaden sorgt für saubere Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery.
Fadenstärke (mm)
1.6
Fadenlänge pro Spule (m)
3.6
Farbe
schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
55 x 55 x 24
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete