Fadenspulen 2,0 mm im Dreierpack | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-017.0Die Fadenspule 2,0 mm im Dreierpack mit gedrehtem Schneidfaden sorgt für saubere Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 3-18 Dual und LTR 36-33 Battery.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
55 x 55 x 24
Fadenstärke (mm)
2
Fadenlänge pro Spule (m)
3.4
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete