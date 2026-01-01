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    Fadenspulen 2,0 mm im Dreierpack | Kärcher

    Three black spools with green trimmer line, labelled "Rewind Line," arranged on a white background.

    Fadenspulen 2,0 mm im Dreierpack

    Artikelnummer: 2.444-017.0

    Die Fadenspule 2,0 mm im Dreierpack mit gedrehtem Schneidfaden sorgt für saubere Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 3-18 Dual und LTR 36-33 Battery.