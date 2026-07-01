Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz | Kärcher

    Kärcher roller brush attachment with grey bristles and a black handle, alongside a separate black base.

    Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz

    Artikelnummer: 2.644-191.0

    Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mt dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.