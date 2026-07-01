Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.644-191.0Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mt dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.
Faserzusammensetzung Textil
70 % Polyester; 30 % Polyamid
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
194 x 338 x 160
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete