Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with accessories including a cleaning solution bottle, a black docking station, and a small grey attachment.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2025
    Reddot Design Award best of the best 2025

    Hartbodenreiniger

    FC 8 Smart Signature Line

    Artikelnummer: 1.055-711.0

    • 2-in-1, akkubetrieben, max. 60 min Laufzeit, App-Verbindung
    • 180° ablegbar, 3 Modi und individuelle App-Modi, LEDs
    • Reinigungsstation, waschbare Pure!Roll® Walzen
    ¹⁾
    Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 % bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
    ²⁾
    Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ³⁾
    Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06)