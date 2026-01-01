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    Saugwischer FCV 2 Natural N | Kärcher

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    Saugwischer

    FCV 2 Natural N

    Artikelnummer: 1.056-101.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, akkubetrieben, max. 25 min Laufzeit
    • 2 Modi
    • Reinigungsstation, großer Natürlicher Bodenreiniger
    ¹⁾
    Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ²⁾
    Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.