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    Saugwischer FCV 4 Dry | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with handle, cleaning solution, brush, and docking station on white background.

    Saugwischer

    FCV 4 Dry

    Artikelnummer: 1.056-135.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, akkubetrieben, max. 45 min Laufzeit
    • 4 Modi inkl. Dynamic!Control-Schmutzsensor
    • Reinigungsstation und Thermo!Dry, waschbare Pure!Roll® Walze
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    Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ²⁾
    Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.
    ³⁾
    Der Advanced!Power Modus beseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 100 % höherer Saugleistung und 20 % höherer Wassermenge im Vergleich zum Auto-Modus.