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    Fellreinigungsbürste | Kärcher

    Black Kärcher pet grooming brush with metal bristles and textured handle, featuring three button-like details.

    Fellreinigungsbürste

    Artikelnummer: 2.643-874.0

    Tierfell gründlich bürsten: Die Fellreinigungsbürste entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus dem Fell.