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    Fensterreiniger RM 503 | Kärcher

    Kärcher window cleaner concentrate packaging, featuring a yellow droplet graphic and multilingual text.

    Fensterreiniger RM 503

    Artikelnummer: 6.295-302.0

    Fensterreiniger in praktisch dosierter Verpackung zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.