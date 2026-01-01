Fensterreiniger RM 503 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
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Artikelnummer: 6.295-840.0Fensterreiniger zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 65 x 210
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete