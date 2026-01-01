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    FJ 24 Schaumdüse | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey detergent container and black nozzle, featuring a yellow adjustment dial.

    FJ 24 Schaumdüse

    Artikelnummer: 2.644-135.0

    Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.