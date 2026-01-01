FJ 24 Schaumdüse | Kärcher

Manchmal braucht es mehr als nur Wasser, um richtig saubere Ergebnisse zu erzielen. Mit der FJ 24-Schaumdüse gelingt dies mühelos. Einfach den 0,3-Liter-Tank mit Home & Garden-Reinigungsmittel befüllen, Schaumdüse auf die Verlängerung aufstecken und los geht’s: Dank des gründlichen Schaums und der bei Bedarf drehbaren Strahlebene wird nun alles spielend leicht sauber. Und durch das bewährte Quick Connect-System kann die Verbindung zwischen Schaumdüse und Verlängerungsrohr mit nur einer Hand gelöst werden, damit zu einem anderen Zubehör gewechselt werden kann. Die FJ 24-Schaumdüse ist geeignet für die KHB- und OC 6-18-Modelle, nicht jedoch für die Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Behälter mit 0,3 Liter Volumen Behälter enthält ausreichend Reinigungsmittel für eine Akkuladung. Einfacher Wechsel zu unterschiedlichen Reinigungsmitteln Spielend einfach mit dem passenden Kärcher Reinigungsmittel säubern. Kraftvoller Schaum Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen. Transparenter Reinigungsmittelbehälter Behälterinhalt ist jederzeit sichtbar. Verstellbarer Strahlwinkel Ermöglicht komfortables vertikales und waagerechtes Arbeiten. Quick Connect-Anschluss Dank des bewährten Quick Connect-Systems müheloser Zubehörwechsel.