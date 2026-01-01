FJ 6 Schaumdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-147.0FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
93 x 201 x 184
Anwendungsgebiete