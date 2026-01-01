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    FJ 6 Schaumdüse | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black spray head and yellow cap, attached to a grey detergent bottle.

    FJ 6 Schaumdüse

    Artikelnummer: 2.643-147.0

    FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.